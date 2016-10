SW Energia ostis Raasiku Soojuse

Valla eesmärk Raasiku Soojuse loomisel oligi ettevõte müüa, et leida valla kaugküttevõrkude jaoks uus soojatootja ja investor, kes viiks kaugkütte üle biomassist toodetud soojusele, teatas SW Energia.

«Praegu julgen öelda, et lähematel aastatel hind ei tõuse – meie huvides on hoida soojusenergia hind tarbijale võimalikult soodne,» kinnitas SW Energia piirkonnajuht Allan Aas. Ehkki hakkpuidule üleminek nõuab suuri investeeringuid, on kütus ise tulevikus oluliselt odavam ning pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga, leiab ettevõte.

SW Energia plaanib Raasiku ja Aruküla küttevõrgud viia üle hakkpuiduküttele, piirkonda on kavas rajada hakkpuidul töötav täisautomaatne katlamaja ja uus kaugküttetorustik. Tööd on plaanis lõpetada hiljemalt 2020. aastaks, tööde kiirus sõltub sellest, kas ja millistel tingimustel õnnestub kaasata Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeetmed. Katlamaja ehitustöödega plaanitakse alustada 2017. aastal.