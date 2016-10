Valitsus hakkab arutama Riigikogu liikmete nõukogudest tagasi kutsumist

Juba 2008. aastal antud õiguskantsleri hinnang ütleb, et Riigikogu liikmete kuulumine riigiettevõtete nõukogudesse on põhiseaduse vastane. Ka tänane õiguskantsler Ülle Madis on sama meelt.

«IRLi poolt ei ole me oma liikmeid nõukogudesse saatnud, kuna tollane õiguskantsler on sellise hinnangu andnud. Samuti on käitunud ka Sotsiaaldemokraadid. Praegu saadab oma esindajaid nõukogudesse ainult Reformierakond,» rääkis Tsahkna.

«Rahandusminister on teinud ettepaneku Riigikogu liikmed riigiettevõtete nõukogudest tagasi kutsuda 10 päeva jooksul. Täna leppisime koalitsiooni eestseisuses kokku, et see võetakse kabinetis arutelule,» lisas ta.

Põhiseaduse vastasus seisneb selles, et riigikogu liige on saanud mandaadi rahvalt ja peab olema oma tegevuses sõltumatu. «Kokkuvõtlikult, kuniks riigi osalusega äriühingute või riigi asutatud sihtasutuste nõukogu liikmeid nimetab täidesaatev võim, vähendab selliste juriidiliste isikute nõukogu liikmeks olemine Riigikogu liikme sõltumatust, see aga rikub võimude lahususe põhimõtet,» kommenteeris olukorda õiguskantsler Ülle Madise kirjas rahandusminister Sven Sesterile.