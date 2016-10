LHV ei hakka teiste pankade kodulaene üles ostma

«See võiks olla päris hea turule sisenemine strateegia, väga agressiivselt minna olemasolevate klientide laene refinantseerima või portfelle ostma. Aga peame vaatama Eesti eluasemelaenuturgu tervikuna,» ütles LHV jaepanganduse juht Andres Kitter pressibriifingul BNS-ile.

Ta märkis, et väga suur osa siinsetest laenudest on sõlmitud enne eelmist kriisi. «See tähendab, et need konkreetsed intressimäärad, mida pakuti, on tänases päevas kindlasti sellised, mille refinantseerimise vastu meil huvi puudub,» rääkis Kitter.

Alates esmaspäevast hakkas LHV pakkuma kodulaenu, mille periood on kuni 30 aastat. Laenuintress algab 2,1 protsendist, millele lisandub Euribor. Lepingutasu on 0,5 kuni 0,9 protsenti laenusummast ja omafinantseering minimaalselt 15 protsenti, kui ei ole lisatagatist. Laenule saab võtta kuni 12 kuud maksepuhkust.