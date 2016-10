LHV keskendub kodulaenu pakkumisel Tallinnale ja Tartule

«Aktiivsem kinnisvaraturg eksisteerib Eestis Tallinnas ja Tartus ja nende lähiümbruses, nii et suurema osa enda tulevasest klientuurist näeme me just selles piirkonnas. Võime finantseerida ka väljaspool seda, aga siis me analüüsime kindlasti seda objekti ja kvaliteeti,» ütles LHV jaepanganduse juht Andres Kitter pressibriifingul.

Hinnatasemete osas märkis LHV jaepanganduse juht, et eluasemelaen ei ole see toode, millega minna tugevasse hinnakonkurentsi. «Aga me pakume enda klientidele hea teenuse ja headele klientidele ka väga-väga hea hinnastamise. See, kuidas see välja tuleb, sõltub konkreetsest kliendist,» rääkis Kitter.

Alates esmaspäevast hakkas LHV pakkuma kodulaenu, mille periood on kuni 30 aastat. Laenuintress algab 2,1 protsendist, millele lisandub Euribor. Lepingutasu on 0,5 kuni 0,9 protsenti laenusummast ja omafinantseering minimaalselt 15 protsenti, kui ei ole lisatagatist. Laenule saab võtta kuni 12 kuud maksepuhkust.