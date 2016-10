Itaalias teatati 10 aasta suurimast pankade liitumisest

Euroopa panganduse nõrkus on väike kasumlikkus

Euroopa ühte suuremat panka, Deutsche Banki ähvardav hiigeltrahv, mille pangale on määranud Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium, on põhjustanud mõningat ärevust, et panga kokkukukkumine võib tuua kaasa samasuguse kaose kui 2008. aasta sügisel, mil pankrotti läks investeerimispank Lehman Brothers. Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs ütleb, et Deutsche Bankist suurem risk pangandussüsteemile on Euroopa pankade väike kasumlikkus.