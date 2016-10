Janeck Uibo: Kaugtöö annab vabaduse

Turunduskommunikatsiooni kontserni Idea Group Läti juht Janeck Uibo töötab kolmel päeval nädalas Riias ja ülejäänud aja kodumaal. Tema kontoriks on saanud mitmed kohad: kodu, agentuur Lätis ning sadu kilomeetrid maanteed Tallinna ja Riia vahel. Selle kõige valguses ei arvanud ta varem üldse, et taoline töökorraldus tema igapäevaseks rutiiniks saab.

“Ma arvasin alati, et ei hakka bussisõitu kui töötegemise kohta väärtustama. Tegelikult on see ülimalt mugav lahendus. Neli tundi intensiivset mõttetööd, kus olen keskendunud ainult töö teemadele. Võid mõelda, et lähed kontorisse, istud laua taha ja hakkad töötama, kuid tihti võib töö sujuda efektiivsemalt hoopis kuskil mujal,” selgitab Janeck oma tavapärast töörutiini.

Kaugtöö vajab harjutamist

Janecki sõnul oli sellise töökorraldusega alguses üsna keeruline kohaneda, kuna töö on temaga igal pool kaasas. Ümberlülitumine ühelt teemalt teisele tundus algul keeruline. “Arvasin, et teen tööasjad ära, tõmban joone alla ja tegelen muude teemadega. Kui aga teed asju südamega, mõtled ka muul ajal tööle. Oluline on leida tasakaal.”

Janeckile meeldib kaugtöö juures kõige rohkem vabadus töötada igal pool. Lisaks on tänapäeval olemas kõik tehnilised lahendused, et töö saaks tehtud, kus iganes viibid. Ei ole vaja (kontori)seinu, et saata meile või pidada virtuaalseid koosolekuid. Näiteks valmivad tema juhitud portaali Edasi.org artiklid tihti bussisõidul. Mõttekatkeid saab kirja panna kõikjal ja tihti ei sünnigi parimad ideed kontorilaua taga. Asukoht inspireerib ja aitab teisiti mõelda. “Ideed tabavad meid tihti kohtades, kus seda oodata ei oskaks. Kui tahad uusi mõtteid, mine mõnel hommikul kasvõi teist teed pidi tööle,” soovitab Janeck.

Inimesed hindavad vabadust

Jagades elu kahe linna vahel, sai Janeckile selgeks, et tal ei tule korraldada ainult enda tööd, vaid juhtida distantsilt ka oma tiimi Lätis. Kui varasemalt ei pidanud ta kodus töötamisest väga lugu, siis täna enda pealt vaadates näeb ta seda organisatsioonikultuuri loomuliku osana. Janecki sõnul vajavad ja hindavad inimesed vabadust ning igaühe eripäradega tuleb püüda arvestada. “Mõned inimesed töötavad teistmoodi. Kaasaegne organisatsioonikultuur tähendab suuremat paindlikkust. See on juhile suur väljakutse, kuidas selline süsteem toimima panna. Head inimesed vajavad enda ümber “õhku” ja seda tuleb ka neile võimaldada.”

Inimesi juhtides võib paratamatult tekkida küsimus, kas väljaspool kontorit ka tööd tehakse? Kui organisatsioonikultuur ja töökliima on õige, siis ei tohiks heal juhil sellised küsimusi tekkida. “Tuleb leida ühine asi, eemärk,, mida ajada ja mille nimel töötada. Oluline moment on leida vastastikune usaldus.”

Viimased paar-kolm kuud on Janecki südameasjaks olnud ka tema asutatud portaali Edasi.org paljud artiklid valmivad just Tallinna-Riia vahel sõites Lux Expressi bussiistmel. / Magnus Heinmets

Tulevikutöö vältimatu osa

Janecki soovmõtlemine on, et tulevikus on kaugtöötamist meie ühiskonnas rohkem. Kuuludes Eesti Mentorite Koja ja coach’e ühendavasse ICF Estonia ridadesse, on tema hinnangul oluline toetada inimeste arendamist. Liikuvus ja paindlik tööaja korraldamine on siin üks võtmeteemasid. Suuna näitab ette noorem põlvkond, kes ei ole praegu normiks kujunenud töökorraldusega enam sina peal. “Kui Sa inimeste ootustega kaasa ei lähe, ei saa sa oma ettevõttesse ühel hetkel enam talente. Töötame inimeste äris. Nemad on need, kes loovad kuvandi, toote, teenuse.”

Jüri Teemant, Elisa ärikliendiüksuse juht

