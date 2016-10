Enics Grupp investeerib Elva tehasesse üle 5 miljoni euro

«Globaalsetest megatrendidest mõjutatud keskkonnas muutub elektroonikasüsteemide tootmine järjest automeeritumaks ning samal ajal paindlikumaks, mistõttu oleme leidnud võimaluse kasvamiseks ning kõrgtehnoloogilise fookuse teravdamiseks. Enics Elva on üheks tugevaks osaks Enicsi võrgustikus. Seoses kõrge kompetentsi ja võimekusega Elva tehases juba tänasel päeval usume, et nüüd on suurepärane hetk investeerida edasisse kasvu,» ütles Hannu Keinänen, Enics Grupi president ja tegevjuht.

«Oleme uhked, et jätkame Elva tehase kasvuteed ja käivitame neljanda laienemise alates selle asutamisest. Ehitustööd algavad oktoobris 2016 ning sellega seoses lisandub 3000 ruutmeetrit tootmispindu ning 900 ruutmeetrit kontoriruume. Uus laiendus valmib 2017. aasta kolmandas kvartalis. Järgnevate aastate jooksul on Enics Eestil plaanis luua märkimisväärne arv uusi töökohti, peamiselt kvalifitseeritud elektroonika- ja tootmisalastele spetsialistele,» ütles Jaanus Aal, Enicsi Elva tehase juht.

«Elva linnavalitsus, kohalik kogukond ning partnerid on olnud meie ettevõtte ja selle jätkuva kasvu suhtes väga toetavad. Oleme tänulikud nende positiivse panuse eest meie suurepärasesse koostöösse.»

Enicsi Elva tehas keskendub peamiselt keerukale suuremahulisele tootmisele tööstuselektroonika valdkonnas. Enics Eesti teenindab globaalseid kliente ning on suurim äriettevõttest tööandja Lõuna-Eestis, kelle töötajate hulk ulatub pea 650 inimeseni. Enics Grupil on Euroopas ja Aasias kaheksa tehast.