Swedbank väljastab tänasest viipemakse võimalusega pangakaarte

Uue funktsionaalsuse saavad Deebetkaart Pluss, kõik MasterCard krediitkaardid (v.a määratud tagasimaksega kaart), ettevõtete deebetkaart ja privaatpanganduse deebetkaart. Viipemakse võimaluse lisandumine kaardi hinda ei muuda.

«Esimesi viipemakse funktsiooniga ISIC kaarte hakkasime väljastama juba augustis ning meie noorte klientide tagasiside põhjal saame väita, et uuendus on neile korda läinud. Viipemakse võimalusega kaartidega saab teha kuni 10-euroseid makseid PIN-koodi sisestamata – piisab kaardi asetamisest terminali vastu. Kuna suurem osa meie igapäevaostudest jääb alla 10 euro, siis viipemaksed aitavad väärtuslikku aega kokku hoida. Aga kõige paremini saab muidugi viipekaardi eelistest aru, kui seda ise proovida,» sõnas Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla.

«Kaartide vahetamine uute vastu toimub järk-järgult ning aeguvaid kaarte hakkame peagi uuendama viipekaartideks. Kui klient soovib viipekaardi varem kasutusele võtta, siis saab ta endale uue kaardi juba praegu tellida,» selgitas Metsla. „Soovi korral saab viipemakse võimaluse interneti- või mobiilipangas nii välja kui ka uuesti sisse lülitada.“

Tänaseks on Swedbank uuele tehnoloogiale üle viinud ligi 1500 terminali – nende seas on nii tavalised makseterminalid kui ka nutiterminalid.

«Eestis on kohti, kus juba täna saab viipemakseid teha, tegelikult rohkem, sest ka teised pangad on terminale uuendamas ning viipemakseid võimaldavaid kohti tuleb pidevalt juurde. Ka mitmed suuremad kaubandusketid soovivad viipemakse võimalust lähitulevikus oma klientidele pakkuma hakata. Seega soovitame klientidel jälgida vastavat märgistust – viipemakseid saab teha kõikjal, kus märkate viipemakse tähistust,» soovitas Metsla.

Plaanikohaselt on kolme aasta jooksul kõik Swedbanki terminalid valmis viipemakseid vastu võtma ja 75 protsenti kaartidest on lisaks kiibile varustatud ka selliseid makseid võimaldava antenniga. Tulevikus on suure tõenäosusega kõikidel pangakaartidel viipemakse võimalus.