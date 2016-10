Tööinspektsioon: iga päev saab ära hoida 13 tööõnnetust

Tööohutuses on Eesti tööandjad Põhjamaadest valgusaastate kaugusel

See, et tööõnnetuste arv pidevalt suureneb, näitab, et üha vähem püüavad juhid õnnetusi kinni mätsida, kuid ihaldatud Põhjamaade standardist on Eesti tööandjad veel valgusaastate kaugusel.