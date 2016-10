Mainori 9 kuu käive ületas 14 miljonit

Technopolis Ülemiste investeerib uue büroohoone ja parkimismaja ehitusse 18 miljonit eurot

Tallinna lennujaama külje all asuva Ülemiste City ärilinnaku suurarendaja Technopolis Ülemiste AS investeerib 13,6 miljonit eurot uue 13korruselise büroohoone ja 4,2 miljonit uue parkimismaja ehitusse. Mõlema objekti valmimistähtaeg on 2018. aasta keskpaik.