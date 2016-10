Rahandusministeerium hakkas looma uut riigihangete registrit

Uue registri võimalused automatiseerivad ja kiirendavad e-hanke menetlusprotsessi nii hankijate kui pakkujate jaoks.

«Uus riigihangete register peab olema kasutajale mugav ja tänapäevane e-teenus,» ütles riigihalduse minister Arto Aas. «Meie eesmärk on, et iga soovija oskaks registri vahendusel koondada endale huvipakkuvaid andmeid ja saaks hakkama riigihanke korraldamise või pakkumuse esitamisega.»

Kasutajate vajadusi arvestava uue registrilahenduse väljatöötamiseks kaasatakse projekti hankijatest ja pakkujatest koosnev ekspertgrupp.

Juba praegu korraldatakse 80 protsenti riigihangete registris välja kuulutatud hangetest e-menetlusena. Täielik üleminek e-riigihangetele on plaanis aastaks 2018.

Uue registri planeeritud kogumaksumus on 2,5 miljonit eurot. Projekti eelanalüüsi koostas Datel AS, arendustöid teostab Nortal AS. Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja riigieelarvest.​