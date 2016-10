Pärnu lennujaam võib saada algselt raudteele plaanitud rahastuse

«See kataks kindlasti lennujaama renoveerimise kulud. On räägitud sellest, et kui Rail Baltic kindlalt tuleb, pole mõtet raudteelõiku rekonstrueerida,» ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius BNS-ile. Tema sõnul on riigi ootus endiselt see, et Pärnu omavalitsused kataks omalt poolt lennujaama käivitamisega seotud jooksvate kulude tõusu.

«Meie poolt on välja pakutud investeerida see kas maanteesse või lennujaama, täpselt paika pandud seda kindlasti veel pole. Siin on vaja eelkõige täpsustada seda, kui palju suudavad Pärnu kohalikud omavalitsused ja ka ettevõtjad õla alla panna,» ütles majandusministri nõunik Hannes Virkus BNS-ile.

Virkuse sõnul on võimalik vabanev summa 13 miljonit eurot, ehk umbes sama palju, kui on varasemalt hinnatud lennujaama renoveerimiskulude suuruseks. Virkuse sõnul on lennujaama rahavajadus aga veel ebaselge ja vajab täpsustamist.

Aprilli lõpus saatsid Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, linnapea Romek Kosenkranius, omavalitsuste liidu juht Lauri Luur ja Pärnumaalt valitud riigikogu liige Andres Metsoja valitsusele taotluse Pärnu lennujaama renoveerimiseks mõeldud 13 miljoni euro eraldamiseks.

Rootsi lennuliiklusteenistuse läbi viidud uuringu kohaselt maksaks Pärnu lennujaama renoveerimine kaasaegselt töötavaks transiidisõlmeks 13 miljonit eurot. Raporti järgi oleks Pärnu lennujaamal potentsiaal teenindada viie aasta pärast 48 000 reisijat, kellest tulev sotsiaalmajanduslik mõju ulatuks 3,8 miljoni euroni aastas.

Kui varem võeti Pärnu lennujaamas suviti vastu rahvusvahelisi tšarterlende Soomest ja Rootsist, siis 2014. aastal see enam lennuraja seisukorra tõttu võimalik ei olnud.