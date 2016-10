Venemaa suurpank VTB plaanib lähiajal viia oma Suurbritannia operatsioonid üle Viini, kus neil juba on osa tegevusest ning sellega vähendada Brexitist tulenevat mõju oma äritegevusele, vahendab Bloomberg. VTB eeskuju peaks järgima ka teised ettevõtted, usub Chris Hughes.

Kui vaadata iga kuue kuu tagant koostatavat maailma finantskeskuste indeksit, mida paneb kokku analüüsifirma Z/Yen Group, siis seal on ka viimase, selle aasta septembris koostatud GFCI20 järgi jätkuvalt London esimesel kohal ja seda kogu maailma arvestuses. Talle järgnevad New York, Singapur ja Hong Kong.

Vaata allolevalt graafikult, millised 20 Euroopa linna jõudsid esimeses otsas maailma finatskeskuste indeksisse septembri seisuga.

Kindlasti aga ei jää London sinna pärast Brexitit, kuigi Suurbritannia endine rahanduminister George Osborne on hoiatanud, et Euroopal läheb pärast Brexitit Londonile väärilise järglase leidmine raskeks. Ta pakkus, et finantstehnoloogia sektori tegutsevad ettevõtted kolivad pigem ümber Californiasse ja pangajuhid viivad oma Euroopas asuvad peakontorid üle New Yorki.

Seega, kui Euroopa tahab täna Londonis tegutsvaid ettevõtteid alles hoida, peab ta kibekiirelt leidma linna, mis võiks vastata neile tingimustele, mida pankurid ja tehnoloogiaettevõtted ootavad. Viini kasuks räägib siin asjaolud, et tegemist on üldiselt meeldiva õhustikuga linnaga, mis asub Euroopa geograafilises keskmes.

Võib täiesti ette kujutada, et seal on selline keskkond, kuhu pankurid tahaks ümber kolida ja veeta korraliku aja oma karjäärist. Tõsi on samas see, et Viinil puudub Londonile omane intensiivne kosmopoliitne sagimine, kuid see puudub praktiliselt ükskõik millises teises linnas, mis võiks Londoni järglaseks sobida.

Eelpool mainitud omaduste poolest jõuaks Viin kindlasti viimase kolme pretendendi hulka. Viini peamine eelis aga on lihtsalt see, et ta ei ole ei Pariis ega Frankfurt, sest kui lõpuks jääb valik selle vahele, kas uus finantskeskus tuleb Prantsusmaale või Saksamaale, siis ühe kasuks valiku tegemine tähendaks samaaegselt teise kaotust.

On üsna ebatõenäoline, et kaotaja jääks pärast valiku toimumist asjade käiguga rahule. Euroopas on ajalooliselt asjad tehtud saadud just läbi selle, et on minimaliseeritud Saksa-Prantsuse vastandumise võimalis. Selle valguses võiks Viin olla üsna reaalne valik ning meelitada rohkem kui ainult VTB-d sinna ümber kolima.

Allpool on toodud tänase ja potentsiaalse tulevase Euroopa finantspealinna elanike arv.