Vastuoluline kalandusühistu püüab aasta lõpuks kohustusliku liikmete arvu täis saada

Kalakasvajate ühistu Ecofarm andis teada, et lisaks praegusele kahele liikmele on ühistuga liitunud hiljuti veel ka Kalatalu Härjanurmes ja Piscor OÜ. Varem kuulusid ühistusse Saaremaal tegutsev Ösel Harvest OÜ ja loomisel olev Ösel Aquafarms OÜ. Selleks aga, et uuest aastast ühistulist tegevust jätkata, on tal tootjaorganisatsioonina vaja kokku viit liiget.

Aastakümneid tegutsenud Kalatalu Härjanurmes tegevjuhi Aarne Liivi sõnul on Eestis toodangut andvaid kasvandusi vähe ja ehkki enamikel on oma sissetöötatud turustuskanalid, mistõttu oli tulevikule mõeldes mõistlik jõud ühendada. «Üksiku ettevõttena on toodangumahtude kasvatamine aeganõudvam ja majanduslikult keerulisem. Koos on võimalik väärtusahelas efektiivsemalt edasi liikuda,» märkis Liiv.

Ecofarmi liikmete kasvatatud kala kannab ühtset kaubamärki Farmare. Ecofarmi ja Farmare brändiga ühinemine võimaldab väidetavalt ka teise äsja ühistuga liitunud liikmel, Piscor OÜ-l Käru vallas Raplamaal asuval forellikasvandusel saavutada täisvõimsuse.

Jaekaubandusse jõuab Farmare värske kalatoode hiljemalt 48 tundi peale eluskala saabumist Ecofarmi kalatöötlemiskeskusesse. Kasutatav kalakasvatustehnoloogia tagab parasiitide ja haiguste vaba kalade kasvu ilma veterinaar-keemiliste lisade manustamiseta.

Kalakasvatajate ühistu Ecofarm loodi 2010. aastal eesmärgiga ühendada Eesti parimad kalakasvatused, et pakkuda täisväärtuslikku, kvaliteetset ja kontrollitud taustaga kala, kuid on suurema osa oma tegevusajast seisnud silmitsi liikmete omavaheliste arvete klaarimisega.

Selle aasta kevadel kirjutas ka Postimees sellest, kuidas kuni aasta lõpuni veel ühistu liikmetena nimekirjas olevad kalakasvatajad on ühistust tegelt välja astunud ning kuidas üks tänastest liikmetest reaalse tootmistegevusega veel ei tegele.

