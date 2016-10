Tallinna lennujaam ei ole suutnud Riia ja Vilniusega sammu pidada

Vilniuse lennujaam teenindas käesoleva aasta esimese üheksa kuuga 2,89 miljonit reisijat, mis märgib eelmise aastaga võrreldes 14,8 protsendist kasvu, teatas lennujaamade haldusfirma Lietuvos Oro Uostai.

Riia rahvusvaheline lennujaam teenindas tänavu üheksa kuuga 4,13 miljonit reisijat, mis on 4,7 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

Tallinna Lennujaam ei ole eraldi 9 kuu statistikat avaldanud, kuid selge on, et lõunanaabritele sarnast kasvu ei ole suudetud näidata. Kui poole aasta lõikes kasvas reisijate arv ühe protsendi 1,02 miljoni reisijani, siis juulis langes reisijate arv ühe protsendi võrra 228 000ni. Augustis teatas ettevõte, et reisijate arv langes 2,6 protsenti ning kaheksa kuu lõikes oli vastav näitaja eelmise aastaga samal tasemel. Septembris pöördus lennujaama reisijate arv uuesti kasvule, suurenes mulluse tulemusega võrreldes 3,5 protsenti.