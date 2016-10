Tööotsija googeldamiseks peab luba küsima

Värbaja hirm: vestlusele tuli CV omaniku kuri kaksik

Personalijuhi ja värbaja üheks ülesandeks on välja selgitada, millise inimesega on tegemist. HR factory tegevjuht Jan Haines rääkis konverentsil personalijuhtimine ja tööõigus 2016, et tehnoloogia abil on hirmuäratava täpsusega isikuomadusi võimalik välja selgitada.