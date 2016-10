Ericssoni reiting jääb vaatluse alla ja seda võidaks veel langetada, teatas Moody's.

Ericssoni reitingu langetamine on tingitud firma müügi- ja kasumitulemuste kiirest halvenemisest, mille põhjuseks on võrguseadmete nõudluse vähenemine maailmas ja konkurentsi kasv.

Ericssoni tähtsus on Rootsi jaoks jätkuvalt vähenenud. Aastal 2000 oli Ericssoni börsiväärtus 1,8 triljonit krooni, praeguseks on see vähenenud 13 korda, kirjutab Affärsvärlden.