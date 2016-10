Ilvesed asutasid Ärmale uue firma

12. oktoobril asutatud firma peamiseks tegevusalaks on äriregistri andmetel teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas.

Firma omanikeks on presidendipaar Toomas Hendrik ja Ieva Ilves ning see on registreeritud Ärma tallu.

Toomas Hendrik Ilves on ka ainuomanik firmas OÜ Ermamaa, mis samuti on registreeritud Viljandimaale Ärma tallu.

Uue firma asutamine Ärmale tähendab seda, et EAS-ilt suure toetuse saanud Ilvesel ei teki maksuameti ees maksukohustust, sest talu kasutusviis on kvalifitseeritav äriühingu ettevõtlusena.

OÜ Ermamaa renoveeris Euroopa Liidu toetuse abil Ärma talu hoone, kus asuvad külalistemaja, raamatukogu ja konverentsikeskus, eesmärgiga rajada sinna turismitalu.

Toomas Hendrik Ilves esitas kirjaliku soovi mitte kasutada toetusega rajatud talu alates 1. jaanuarist 2017 sihtotstarbeliselt, mistõttu esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus OÜ-le Ermamaa tagasinõude, lähtudes EASi juhatuse 30. märtsi 2012. a otsusest, mille järgi küsib EAS toetuse osaliselt tagasi.

Keskust on sihtotstarbeliselt kasutatud 13. märtsist 2006 kuni augustini 2007 ehk 17 kuud. Toetuse tingimuste järgi pidi OÜ Ermamaa pidama Ärmal turismitalu vähemalt viis aastat ehk veel 43 kuud.

OÜ Ermamaa asutas presidendi abikaasa Evelin Ilves 11 aastat tagasi, 2015. aastal. Kui toonane presidendipaar teatas, et abielu lahutatakse, andis presidendi kantselei teada, et Ärma talu jääb Toomas Hendrik Ilvese ainuomandisse.