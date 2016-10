Tele2: oleme keskpunkti ja väikese kaose vahel

«Tele2 jääb sinna kaose poole. Leiad võimalusi ja teed vigu. Kui oled bürokraatias kipud uued asjad maha magama,» märkis Virkebau personalihalduse ja tööõiguse konverentsil. Alustavas iduettevõttes on kaos, siis tekivad aga reeglid ning bürokraatia ja sealt aga enam tagasiteed ei ole.

See tähendab ka näiteks, et Tele2 organisatsioonistruktuur on väga madal. Ettevõtte juhi ja madalama astme müüja vahel võib olla kõige rohkem kolm astet. «Jumala eest, et ei tekiks suurt püramiidstruktuuri,» kommenteeris Virkebau.

See tähendab, et kõigil töötajatel on võimalik teha otsuseid ja kõiki samme ei pea kooskõlastama, sest nii on organisatsioonil võimalik toimida väga kiiresti. «Kiiremad organisatsioonid pistavad aeglasemad nahka, aeglased bürokraatiad jäävad tehnoloogiavallas lihtsalt jalgu.»