Kolmapäeval teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), et on esitanud OÜ Ermamaale tagasinõude 19 000 euro ulatuses, mis on vaid kümnendik tegelikult saadud toetusest, mille endine president ka juba tasunud on. See tähendab seda, et 190 000 eurosest kogusummast 170 000 on kulutatud Ärma turismitalu arendamiseks, kus ei ole varem ega saa ka kunagi edaspidi ükski turist peatuma, sest Ilves on teatanud, et turismi eesmärgil Ärmat kasutama ei hakata.

Tõsi, äriühing ei saa oma vara lihtsalt heast peast erakasutusse anda, ilma, et järgneks maksukohustus, kuid konkreetsel juhul sõltub maksukohustuse tekkimine eelkõige viisist, kuidas kõnealust Ärma talu kasutama hakatakse. Maksuõiguse spetsialisti, vandeadvokaat Maret Hallikma selgitusel ei too ainuüksi teade, et talu ei kasutata edaspidi toetuse saamise otstarbel, kaasa automaatselt maksukohustust, sest võimalus on talu hakata kasutama mõnel muul viisil, mis on kvalifitseeritav äriühingu ettevõtlusena.

Samuti on võimalus, et kui Ilves siiski soovib talu kasutama hakata eluruumina, siis maksab ta OÜ-le Ermamaa lihtsalt üüri. Eesti maksumaksjate liidu juhatuse liikme Lasse Lehise sõnul ei teki sel juhul maksukohustusi, sest maksud on tasutud sellelt rahalt, millest üüri on makstud. «Üür peab olema turuhinnas, vastasel juhul maksustatakse hinnavahe erisoodustusena. Samuti võib härra Ilves OÜ-lt vara ühekorraga välja osta,» loetles Lehis endise presidendi valikuvariante.

Täiendavalt võib kohustusi tekkida käibemaksu osas siis, kui OÜ on kinnistule tehtud kuludelt maha arvanud käibemaksu. Kui enne 10 aasta möödumist lõpetatakse kinnistu kasutamine maksustatavas käibes, tuleb iga puuduva aasta eest riigile 10% algselt maha arvatud käibemaksust tagastada. Eluruumi üürimine on maksuvaba käive, seega tuleks seda korrigeerida, kuid kui kulud tehti enne 2006. aastat ning vahepealsed 10 aastat esitas OÜ arveid presidendi kantseleile, langeb ära ka see variant ning seega mingit suurt maksuprobleemi siin pole, selgitas Lasse Lehis.

Lehise hinnangul on küsimus eelkõige selles, kas presidendi residentsina kasutamine oli ikka see eesmärk, milleks EAS toetust andis. «Nii võiks ju EAS-i kaudu hakata euroraha eest näiteks Toompea lossi või muid sarnaseid objekte remontima – kõik on ju turistidele suured vaatamisväärsused,» arutles Lehis.

Toomas Hendrik Ilves esitas 10. oktoobril kirjaliku soovi mitte kasutada toetusega rajatud talu alates 1. jaanuarist 2017 sihtotstarbeliselt, mistõttu EAS esitas OÜ Ermamaale tagasinõude lähtuvalt EAS’i juhatuse 20. märtsi 2012 otsusest, mille kohaselt küsib EAS toetuse osaliselt tagasi.