Toidutööstusel on karmis konkurentsis hing kinni

Planeeritav suhkrumaks ja tooraine kallinemine ei tee ka tulevikku helgemaks, kuid uueks aastaks loodetakse siiski väikest kasvu.

«Sõltumata sellest, milline on tänane olukord, peavad meie ettevõtted ikka tegema plaane, ja plaane ka tehakse,» ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. Ta tõi välja, et praegusel keerulisel ajal katsuvad ettevõtted investeerida rohkem masinatesse, et muuta tootmine efektiivsemaks.

«See on nii-öelda plaan B, mis on ammu toidutööstustel töös,» tõdes Potisepp ja lisas, et praegu peab iga inimest ja iga masina ostu niivõrd palju planeerima, et olla konkurentsis välisturgudel.

