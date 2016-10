Peaminister Rõivas ettevõtlusgalal: meil on, mida turud vajavad

Peaminister Taavi Rõivas ütles tänasel pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2015 peetud kõnes, et tal on hea meel kohata Eesti inimeste ja ettevõtete edulugusid laias maailmas, aga see on alles algus. «Me suudame veel rohkem. Meil on, mida turud vajavad,» märkis peaminister.