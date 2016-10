Positium LBS: soome turist ei ole pelgalt keskealine alkoholiostja

Timo Huttunen: turistid on muutunud ettearvamatuks

Üha raskem on teada, milliseid tooteid ja teenuseid turistile pakkuda, kuna turistide käitumine on muutunud ettearvamatuks, tõdes seminaril «Eestisse reisiva soomlase profiil nüüd ja tulevikus» Timo Huttunen ajalehest The Baltic Guide.