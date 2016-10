Lasnamäest on saanud üks nõutumaid elupiirkondi Tallinnas

«Tallinna elanike arv on kasvanud ja samamoodi on ka Lasnamäe elanike arv kasvanud,» rääkis kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Selle kuu alguse seisuga oli Lasnamäel 119 000 elanikku, mis moodustab veerandi Tallinna elanikest ja on enam kui suuruselt teises Eesti linnas, Tartus.

Kui vaadata proportsionaalselt Lasnamäel tehtavate tehingute arvu kogu Tallinna tehingute suhtes, siis on need Toomparki sõnul viimase kümne aasta jooksul varieerunud 21 kuni 26 protsendi vahel. «Me võime öelda, seda, et proportsionaalselt tehakse Lasnamäel siiamaani suhteliselt vähe tehinguid,» jätkas Toompark.

Sellest hoolimata on aga tehingute arv aasta taguse ajaga võrreldes kasvanud 11 protsenti. «See on päris suur kasv,» tõdes kinnisvaraanalüütik. Kuna koduotsijad soovivad kodu osta samasse piirkonda, kus nad elavad, näitab see Toomparki sõnul Lasnamäele kinnisvaraarenduse seisukohalt tohutut potentsiaali.

Lasnamäe uute ja vanade korterite hinnatase on keskmiselt 1300 eurot/m2. Kuigi korterite hinnad on keskmiselt seitse kuni kaheksa protsenti kasvanud, on see Toomparki sõnul valdavalt uute kallimate korterite arvelt. Küll aga on kogu Tallinnat arvesse võttes Lasnamäe korterite hinnakasv olnud üks kiiremaid, jäädes alla vaid Põhja-Tallinnale.

«Mis selle taga on? Ikkagi see, et keskkond on muutunud - kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- ja tervishoiuteenused on kõvasti paranenud. Ja kui 1980. aastatel räägiti kivilinnast, siis täna on siin palju nö munitsipaalloodust,» märkis Toompark, viidates Lasnamäe rohelistele aladele.

Mis aga puudutab uute korterite pakkumist Lasnamäel üleüldse, siis märgib Toompark, et eks ta vaeslapse osas selles suhtes on olnud. «Siin kinnisvararendajatel - misiganes põhjusel siis -, pole olnud julgust Lasnamäel jõudsalt arendada, kuigi täna, jah, neid projekte, siin-seal on, aga proportsionaalselt väga vähe, võrreldes teiste linnaosadega,» lausus analüütik.

Ta tõi välja, et kui Lasnamäel elab suurusjärgus 27 protsenti Tallinna elanikest, siis uute korterite pakkumine piirkonnas moodustab vaid 10 kuni 15 protsenti. «Võiks öelda, et siin on isegi alapakkumine, aga ruumi lasnamäelaste jaoks on kindlasti veel ja veel,» kinnitas Toompark.

