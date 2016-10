Galerii: Eesti Energia hiigelveos öisel maanteel

Veos saadeti teele Jõhvist Enefit Solutionsist eile õhtul, teatas ettevõte. Veok jätkab täna õhtul liikumist Piibe maanteelt Paldiski suunas. Ette võib tulla lühiajalisi muudatusi liikluskorralduses.

Saadetis on ise on 5,2m lai, 5,6m kõrge, 38m pikk, koos autoga ligi 50m pikk (tavaveokite mõõdud on 2,5 x 4,0 x 16m.

Eesti Energial on käimas kaheaastane projekt Metsä kontserni tellimusel rajatavasse Äänekoski biotoodete tehasesse puiduhakke ja puukoore konveierite ja koorelao projekteerimiseks, tootmiseks, transportimiseks ja paigalduseks.

Selle projekti raames transporditakse Soome ca 120 koormat valmistoodanguga, peamiselt eelmonteeritud kujul, kogumahus ca 1150 tonni.

Metsä korraldatud rahvusvahelise hanke võitis ettevõte 2014. aasta septembris.

Eesti Energia kontsernis on Enefit Solutions elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogialahenduste peamine arendaja ja valmistaja. Lisaks pakub ettevõte metallkonstruktsioonide, energeetika- ja tööstusseadmete valmistajana valikut projektlahendusi energeetika- ja tööstussektorile.