Portaal: EAS kutsus Shanghai välisesindaja tagasi isiklike ebasümpaatiate tõttu

Kui alul jättis EAS oma kommentaarides mulje, et Martinsoni lähetamiseks Pekingisse on vaja ta juriidilistel põhjustel esmalt Shanghaist tagasi kutsuda, tunnistab sihtasutus nüüd, et see polegi Martinson, kes Pekingisse lähetatakse.

Küsimusele, kas EAS ja ettevõtjad jäid Martinsoni tööga rahule, selget vastust ei tulegi. «Palju sõltub Eesti ettevõtja ootustest ja omapoolsest valmisolekust koostööks,» on kõik, mida EAS-i välisinvesteeringute keskuse direktor Kristel Oitmaa vastab.

Mitmed asjaoludega kursis olevad inimesed on ERR-ile mõista andnud, et Martinsoni tagasikutsumine lähtub isiklikust ebasümpaatiast ega ole seotud Martinsoni tööga.

