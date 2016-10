Olvi: jookide ekspordimahu osakaalu on keeruline kasvatada

«Eksportida on keeruline, kuna suur osa tarbijaid ikkagi eelistab kodumaist toodet,» rääkis Akkel neljapäeval toidutööstuste pressikonvernetsil. Samuti pole Poola või Saksamaa suurtootjatega võimalik konkureerida kuluefektiivsuses, lisas ta.

Eduka ekspordi eelduseks on tema sõnul ka tugev kodumaine tootmismaht. «Kui kohapealne turg kahaneb, siis tootmisseadmete efektiivsus ka kahaneb ja kohalike tootjate konkurentsivõime saab kannatada,» rääkis Ekkel.

Viimaste aastate jooksul on joogitööstuse mahud Ekkeli sõnul languses olnud. Võrreldes 2009. aastaga on õlleturg 2016. aastal kahanenud 19 protsenti, kange alkoholi turg 16 ja karastusjookide turg 23 protsenti. Ainsana on kasvutrendis veeturg, mis on kasvanud ligi 30 protsenti.

Rääkides aktsiisitõusudest, on Eesti Ekkeli sõnul jõudnud sinnamaani, kus laekumised enam ei kasva. "2016. aasta arvud on hästi palju segatud veel etteostudega ja üheksa kuu laekumiste kogusumma on veel suurem, kuid nüüd tuleks hoog maha võtta," rääkis ta.

Piirikaubanduse mõju on tema sõnul laiem kogu majandusele, lisaks aktsiisilaekumistele mõjutab see ka käibemaksu ja väiksemate piirkondade kaubandusettevõtteid, märkis Ekkel. «Meie sõnum on selge, edasistest maksutõusudest hoiduda. Järgnevad tõusud riigi rahakotile kasu ei tooks.»

Eesti väikse turu ja majandus eelis on Ekkeli sõnul alati olnud see, et Eestis on olnud võimalikult vähe reguleerimist. «Ülereguleerimisest tuleks hoiduda, katsume seda hoida ka edaspidi, see oleks minu sõnum kõigile.»