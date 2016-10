Sel aastal on Soomes alustatud 36 000 uue korteri ehitamist, see on 10 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Hea konjunktuur ehituses soosib ehitusfirmasid ja ehitusseadmeid rentivaid firmasid, aga samuti remondifirmasid. Tänu sellele on selgelt tõusnud ehitusfirmade SRV, YIT-i ja Cramo aktsiate kursid.

Peale selle on ehitusega seotud toodete ja teenuste müük kasvanud ligi 20 protsenti.

Rakennusliitto andmetel on sel aastal ehitussektoris loodud ligi 10 000 töökohta.