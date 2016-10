Valio hinnangul toorpiima hinnatõus jätkub

«Alates augustist on hinnad kiires tõusus ja tõusevad igakuiselt 10-15 protsenti. Oktoobris on kaubeldava toorpiima hind 25-28 senti, novembris kindlasti veel kõrgem,» rääkis ta neljapäeval toidutööstuse pressikonvenretsil. «Lage täna keegi ei tea, aga hinnatõus jätkub,» lisas Solovjov.

Keskmine piimahind peaks Solovjovi sõnul tänavu jõudma vähemalt mullusele tasemele, aga tõenäoliselt ületab seda veidi. «Piimahind on olnud väga volatiilne ja hinnakäärid Baltikumis suured,» märkis Solovjov, lisades, et hinna heitlikkus jääb turgudele ja peale kvootide kadumist on seda järjest rohkem.

«Ostame farmeritelt kallimalt ja tõstame müügihindasid jaekettidele. Tootehindadesse jõuab see väikse viivitusega,» sõnas ta.

Madalate piimahindade juures on tema sõnul oluline, et piimatootmine on säilinud kõrgel tasemel. Kuigi lehmade arv on vähenenud 88 000 lehmale, on keskmine toodang lehma kohta kasvanud 8 protsenti, märkis ta.

Eesti piima omavarustatuse tase on Solovjovi sõnul jätkuvalt kõrge 185 protsendi juures ja Eesti on jätkuvalt ekspordile orienteeritud, kuid konkurents on tugev. Baltikumi võrdluses on suurim piimatootja jätkuvalt Leedu, mis toodab umbes poole kogu Baltikumi mahust.

«Kui Eestis on sektori käive aastas kuskil 300 miljonit eurot, siis Leedu suurimal tootjal 200 miljonit,» märkis Solovjov. Eestis on tema sõnul seetõttu jätkuvalt oodata sektori ettevõtete konsolideerumist. «Baltikumi turule nii palju tegijad pikas perspektiivis ei mahu, kõik konkureerivad kõigiga,» lausus ta.

Kui Eesti piimandussektori kogukäibe prognoos selleks aastaks on 310 miljonit eurot, siis rekordilisel 2014. aastal oli see Solovjovi sõnul 394 miljonit. «Käibed on olnud viimased kaks aastat tugevas languses, madal käive tuleb ka see aasta, järgmisel aastal näeme kasvu.»

Sektori päästerõngaks on tema sõnul jäänud eksport: üks kolmandik eksporditakse toorpiimana, üks kolmandik juustuna ja üks kolmandik muude toodetena. «Potentsiaali oleks, kui väärindaksime piima rohkem,» ütles ta.

Piimatoodete import esimesel poolaastal oli Solovjovi sõnul 20,4 miljoni ulatuses. «Import hakkab kasvama. Kõigil on võimalik toorpiima toota, Euroopas seda müüa. Leedu ettevõtted on tugevad, Poola ettevõtted veelgi tugevamad.»

Sektor on viimastel aastatel Solovjovi sõnul kannatanud ka alainvesteeirngute käes. «Investeeringud olid 4 protsenti käibest, 6,5 miljonit, sealt kvalitatiivset hüpet ei tee.»