Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

Kuigi väidetavalt on Eesti kinnisvaraturg jõudnud oma hinnalaeni, maksis septembris Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 1682 eurot, mis on kaheksa protsenti mullusest kõrgem. Viimati oli pealinnas ruutmeetri hind nii kõrge 2007. aastal.

Maa korraline hindamine ja maksustamine tuleb lahus hoida!

Maa korralist hindamist ei ole Eestis tehtud viisteist aastat. Kuna maa turuväärtus on selle ajaga oluliselt muutunud, on selge, et praeguseks on eelmise, 2001. aasta hindamise tulemused vananenud, nende kasutamine on piiratud ja tekitab ebaõiglust.