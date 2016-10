Tallinna Lennujaama reisijate arv kasvas septembris 3,5 protsenti

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul muutus reisijate arv positiivses suunas kõikidel regulaarlende teostavatel vedajatel, enim on suurenenud lendamine Stockholmi, Müncheni ja Vilniuse liinidel.

«Suvine lennugraafik lõpeb ametlikult oktoobris ning seejärel saame teha kokkuvõtteid tänavusest suvehooajast, kuid esmastel andmetel võib suviste reisijanumbritega rahul olla ning tulevikku vaadata jätkuvalt optimistliku pilguga,» märkis Pärgmäe. Septembris lõpetati suvised otselennud Barcelonasse, Rooma ja Rijekasse, oktoobri lõpuni jätkuvad otselennud Dublinisse, Gironasse, Odessasse, Spliti ja Nice’i.

Lendude keskmiseks täituvuseks septembris kujunes 69 protsenti, kerkides aastaga protsendipunkti võrra. Tänavu on reisijate koguarv Tallinna Lennujaamas kasvanud 0,6 protsenti, regulaarlendudel 2,5 protsenti. Alates aasta algusest on Tallinnast toimunud lennud 395 lennujaama, samas saabuvad või lahkuvad pea pooled reisijad viie suurema sõlmjaama kaudu, milleks on Frankfurt, Helsingi, Riia, Stockholm ja Oslo.