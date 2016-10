Euroopa Kontrollikoda avastas eelmisel aastal 5,5 miljardi euro väärkasutuse

Kontrolli käigus ilmnes, et raha oli liigselt kasutatud nii personalikuludeks kui pilveteenuste arendamiseks. Samuti oli näiteks ebaotstarbekohaselt kasutatud Tšehhi, Itaalia ja Poola väike- ja keskmistele firmadele mõeldud raha.

Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne tõdes ülevaates, et ajal mil majandus on raskustes, valitseb migratsioonikriis ja britid on otsustanud EL-ist lahkuda, on eurooplased on kaotanud usalduse EL-i institutsioonide suhtes.

Lähikuudel ja aastatel on põhiülesandeks usalduse tagasivõitmine. Inimestel ei teki usku ka siis, kui nad ei ole kindlad, et nende raha ei kasutata korralikult, rõhutas Lehne.

Raha väärkasutuse osakaal oli eelmisel aastal 3,8 protsenti EL-i 145,2 miljardi euro suurusest eelarvest. Aasta varem oli väärkasutuste summa surem ehk 6,3 miljardit eurot.