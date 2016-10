Vene majandusministeerium on valmis müüma viiendiku Rosneftist

«Tahame selles küsimuses konsulteerida firmaga Banco Intesa,» ütles majandusminister Aleksei Uljukajev neljapäeval ajakirjanikele.

Septembri alguses kinnitas müügihuvi ka president Vladimir Putin.

«Juhul kui ettevõte leiab sobivad strateegilised investorid, võib osaluse müük toimuda juba tänavu,» ütles Putin Bloombergile. Tehingu hind peaks jääma umbes 11 miljardi dollari ümber.

Rosnefti osaluse müük näitab Putini sõnul, et Venemaa tahab riigi rolli majanduses vähendada.

«Venemaa valitsusel ei ole vajadust hoida enda käes nii suurt osalust ning me jätkame oma plaanide elluviimisega,» ütles Putin. «Küsimus pole selles, kas me seda tahame või mitte, küsimus on selles, kas sellel on mõtet ning millisel hetkel on sellel mõtet?».

Venemaa president kinnitas, et Rosnefti osalust ei müüda ükskõik millise hinna eest, kuna tehingu eesmärgiks on saada võimalikult palju tulu Venemaa majandusele ja riigile.