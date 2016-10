Eesti mööblitootja plaanib Riias esindussalongi avada

«Eksport on siiamaani olnud minimaalne ja selle projekti eesmärk on ekspordivõimekust oluliselt tõsta,» ütles ettevõtte üks omanikke ja tegevjuht Marko Ala BNS-ile. EAS-i toetust kavatseb ettevõte kasutada tema sõnul erinevate tegevuste elluviimiseks, mis tagaks võimalikult hea ekspordisuutlikkuse.

«Eelkõige siis reklaammaterjalid ja kõik selline tegevus,» lisas ta.

Prioriteetseteks ekspordi sihtriikideks on Ala sõnul Soome, Läti, Suurbritannia ja Saksamaa. Esimese välisriigina plaanib ettevõte lähiajal ka Riias oma esindussalongi avada, teistes riikides on plaanis tegevust jätkata edasimüüjate kaudu.

«Läti on meile logistiliselt väga hea [sihtriik], teiseks me oleme näinud väga suurt huvi, me oleme sinna ka müünud ja meil on kohapeal olemas väga tugev partner,» ütles Ala, lisades, et salongi asukoht on juba välja vaadatud, kuid täpne avamine sõltub kooskõlastuste saamisest.

Praegu on eksport Ala sõnul 10-25 protsenti ettevõtte müügist.

«Loodame ekspordi selle projekti raames kasvatada vähemalt 30 protsendini kui mitte rohkem.» Ala pidas seda eesmärki täidetavaks, kuna siiamaani pole ettevõttel olnud otsest ekspordistrateegiat ja ostjad on nende toodeteni jõudnud blogide ja sotsiaalmeedia kaudu.

Mahtude suurenemine teeks Ala sõnul ettevõtte jaoks ka tootmise oluliselt lihtsamaks. «Väiksed mahud on kallid ja logistiliselt keerukamad,» sõnas ta.

«Kindlasti näeme Eesti turul kasvuvõimalust, kuna oleme suht uus ettevõte selles valdkonnas,» lisas Ala.