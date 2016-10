Britid otsivad Brexitiga tegelevaid ametnikke ajakirjakuulutuste kaudu

Põhiline küsimus, millega britid Brexiti-kõneluste ajal tegelema peavad, on see, milliseks kujunevad saareriigi kaubandussuhted ELiga. Kuna aga ei Briti välis- ega äriministeeriumis ei leidunud kaubandusküsimustele spetsialiseerunud diplomaate, on juunikuise rahvahääletuse järel asutatud rahvusvahelise kaubanduse ministeerium olnud sunnitud otsima sobivaid inimesi ajakirja The Economist rahvusvaheliste numbrite kuulutusteveeru kaudu, kirjutab Politico.

Lisaks sellele on Briti valitsus pöördunud värbamisagentuuride poole, kes kutsuksid tööle Brüsselis resideeruvaid teiste riikide kaubandusdiplomaate.

See loob aga imeliku olukorra eriti pärast seda, kui Ühendkuningriigi valitsus on võtnud välistööjõu suhtes võrdlemisi karmi hoiaku, lubades immigrantide saabumist riiki oluliselt vähendada. Vaatlejate hinnangul oleks äärmiselt silmakirjalik, kui Brexiti-kõnelusi juhiksid või isegi nõustaksid välismaalased, samal ajal kui muidu üritab Briti valitsus välistööjõule takistusi seada.

Samal ajal on paljud avalikus teenistuses töötavad tippametnikud, kes on valitsuse poliitikas pettunud ning suhtuvad ELi positiivselt, hakanud töölt lahkuma.