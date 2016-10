Venemaa riigeelarve puudujäägiks kavandatakse 2,7 triljonit rubla

Putin: Venemaa on valmis OPEC-i naftatootmise piiranguga ühinema

Venemaa president Vladimir Putin ütles maailma energiakongressil, et naftakartelli OPEC mittekuuluv Venemaa on valmis ühinema naftatoodangu piiramise abinõudega, kuna see on ainus tee kaua aega madala naftahinna käes vaevelnud naftaturu tasakaalustamiseks.