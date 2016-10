Video: vaata Leigeri pardal ringi

Parvlaevaliikluse uuel käitajal TS Laevadel on selg vastu seina. Korduvalt valmimistähtaega ületanud kaks uut parvlaeva Leiger ja Tõll peavad enne jõule kindlasti Eestis olema, sest tagavaraplaan nende puudumise puhuks kehtib üksnes aasta lõpuni.

Saaremaa suurärimees Tullio Liblik külastas eile Türgis äripartnereid, kes on muuhulgas seotud ka laevatehasega Sefine, kus valmivad ka kaks eestlaste tellitud parvlaeva - Tiiu ja Leiger.

Padar spekulatsioonidest: loodame mõlemast tehasest laeva kätte saada enne jõule

TS Laevade juht Kaido Padar kinnitas, et ettevõte loodab enne jõulude kõrgperioodi uued laevad kätte saada, kuid tunnistas ka, et asenduslaevade plaan on olemas vaid aasta lõpuni.