Idufirma Skillific peatas rahapuudusel arendustegevuse

Skillific on loodud selleks, et arendada tehisintelligentsile põhinev talendiotsinguplatvorm. «Toode on väga keerukas ja selle arendamine nõuab suurt ressurssi. Meie konkurendid on ülemaailmsel tasemel, kuni Linkedinini välja,» ütles Skillificu asutaja ja juhatuse liige Rainer Aunpu BNS-ile.

Praeguseks on aga selgunud, et toote edasi arendamine nõuab firmal rohkem aega ja ressursse, kui seni iduettevõtte käsutuses on olnud. Seetõttu on Skillific ajutiselt enda põhilise äritegevuse ehk tarkvaraarenduse peatanud ning otsib uusi lahendusi ja arenguteid.

«Lõpust on kindlasti vara rääkida. Tegeleme selle küsimusega igapäevaselt, praegu on meil laual kaks-kolm stsenaariumit tuleviku jaoks, mõni neist tõenäolisem kui teine,» rääkis Aunpu. Investorite hoiak on tema sõnul 100 protsenti toetav.

Peamine probleem ongi praegu see, et kaasatud rahasummadest ei pruugi täielikult piisata. «Üks tee ei viinud soovitud tulemuseni,» märkis Skillificu asutaja. "Aga turg on jätkumalt olemas ja toode on äge."

Koostöös investoritega otsibki idufirma praegu võimalust, kuidas siiski jätkata talendiotsinguplatvormi arendamisega, mille järele on Aunpu hinnangul nõudlus olemas. Aktiivne tootearendus on kestnud juba kaks aastat, lisas ta.

Investoritest suhtleb Aunpu peamiselt kümmekonna suurema osanikuga. «Investorid, kellel on väiksem osalus, on olnud pigem vaiksemad,» rääkis ta. Vastuseks küsimusele, kas see, et Skillific on kaasanud finantseeringuid ühisrahastuse kaudu, teeb kõnelused keerulisemaks, vastas Aunpu, et see pigem lihtsustab läbirääkimisi.

Tänavu aprillis lõppes Skillificu investeerimiskampaania ühisrahastusplatvormis Fundwise. Firma kaasas 88 500 eurot, suurima investeeringu tegi Tolaram Grupi omanik Sonny Aswani. Aastal 2015 kaasas firma kokku 43 500 eurot.

Eelmisel aastal oli Skillificu käive 6433 eurot. Aasta lõpetas idufirma 37 650 euro suuruse puhaskahjumiga, seejuures moodustasid idufirma tegevuskulud 21 318 eurot ja tööjõukulud 22 727 eurot. Firma omakapital oli aasta lõpul 5909 eurot, ent selles ei kajastu veel Fundwise'i kaudu kaasatud rahastus.

Skillific on tehisintellektile tuginev oskustepõhine talendiotsingumootor, mis leiab mitmesugustest allikatest üles ja valib välja tööandja vajadustega kõige paremini sobivad kandidaadid. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas Ülemiste Citys, firma asutati 2015. aasta alguses.