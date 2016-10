Ericssoni aktsia läks vabalangusesse

Aktsia vabalanguse põhjuseks oli täna avaldatud käibe ja kasuminumbrid. Ettevõte teatas täna hommikul, et kolmanda kvartali käive langes 14 protsenti 51,1 miljardi Rootsi kroonini (5,3 miljardi euroni), mis on ettevõtte suurim käibelangus enam kui 10 aasta jooksul.

Ettevõtte brutokasumimarginaal, kukkus 28 protsendini võrrelduna 34 protsendiga eelmisel aastal. Marginaal ise on väikseim alates 2001. aastast. Mõlemad näitajad on jäänud analüütikute ootustele alla, vahendab Bloomberg.

«Meie tulemused on tunduvalt madalamad kui ootasime, eriti nõrk oli kvartali lõpp ning erineb sellest mida me oleme turu arengute kohta öelnud varem,» ütles ettevõtte tegevjuht Jan Frykhammer börsiteate vahendusel. «Tööstusharu negatiivsed trendid on süvenenud,» lisas ta.

Ericssoni tütarettevõte Ericsson Eesti on ainus enam kui miljardi euro suuruse käibega ettevõte Eestis.