Ettevõte püüab Eestisse seenekasvatustööstust rajada

Tehase prototüüp on suve keskpaigast edukalt töötanud ja esimesed partiid shiitake seeni on jõudnud kodumaiste tarbijateni.

Shiitake seente niidistik pärineb Jaapanist ja kasvusubstraat on kokku segatud Soomes.

«Scandic Organic on 100 protsenti Eesti ettevõte. Koostööpartnerid on tooraine varustamisel, mis tähendab seda, et nemad aitavad oma teadmistega ja mõne eeletapiga tootmise käimalükkamisel, aga see, mida me siin kasvatame, on Eesti toode,» kinnitas ettevõtte juht Siim Raadik.

