Visionäärid panevad Jõgevamaale püsti biosöetehase

Biosöetehase projekti ühe algataja ja omaniku Jüri Roosi kinnitusel on tegu maailmas suhteliselt ainulaadse projektiga.

«Kui meie tahame ehitada tehase, mille aastane projektvõimsus on 160 000–170 000 tonni torrefitseeritud biomassi, siis praegu on maailmas tegutsevate väikeste tehaste koguvõimsus kuni 400 000 tonni,» võrdles Roos.

«Meie projekti puhul on oluline see, et osa tehnoloogiaid tehakse maailmas või vähemalt Euroopas esimest korda. Samas me oma arendustegevuses ei leiuta, vaid püüame kokku panna maailmas olemasolevat teadmist.»

Loe pikemalt Äripäevast.