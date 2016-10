Baltic Horizon teeb investoritele miljonilise väljamakse

Maksete tegemise kuupäev on 28. oktoober. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 26. oktoobri seisuga, teatas fond börsile.

Baltic Horizon Fond on äsja asutatud ja Eestis registreeritud lepinguline investeerimisfond. Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juulil 2016.

Fondvalitsejaks on Northern Horizon Capital AS, millel on alternatiivfondide fondivalitseja litsentsi. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Eesti finantsinspektsioon.