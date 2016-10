Rõivas kohtub Eestis tegutsevate Rootsi suurettevõtete juhtidega

«Otsime koostöös ettevõtjatega lahendusi, et olla ka tulevikus konkurentsivõimelised – näiteks, et ülikoolide õppeprogrammid oleksid paindlikumad ja vastaksid paremini tööturu vajadustele,» ütles Rõivas pressiteate vahendusel.

Rõivas juhatas teisipäeval Stockholmis sisse ka Eesti ja Rootsi era- ja riskikapitali assotsiatsioonide ümarlaua, kus mõlema riigi investorid arutasid koostöövõimalusi.

Peaministrit saadab visiidil äridelegatsioon, kuhu kuulub 31 ettevõtet. Äridelegatsiooni visiit on ette valmistatud koostöös EAS-iga.

Lisaks astub õhtul koos Rootsi digitaalarengu ministri Peter Erikssoniga ja Telia peadirektori Johan Dennelindiga üles tehnoloogia- ja start-up foorumil Telia Talks, kus arutatakse Euroopa tuleviku- ja kasvuvõimalusi ja digitaalse ühisturu arendamist.

Rootsi on Eesti suurim välisinvestor ja olulisim ekspordi sihtriik. Rootslased on investeerinud Eestisse 4,5 miljardit eurot, mis on üle 25 protsendi Eestisse tehtud otseinvesteeringutest. Eesti ettevõtete eksport Rootsi moodustas septembris 17 protsenti kogu ekspordist.