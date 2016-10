Briti raudteetööstusfirmad tunnevad huvi Rail Balticu projekti vastu

Walker kuulub Lätit külastavasse Briti raudteetööstusfirmade esindajate delegatsiooni. Briti esindajad uurivad koostöövõimalusi nii Rail Balticus kui ka muudes infrastruktuuriprojektides. RB Balticu esindajad on juba käinud Suurbritannias sealse raudteetööstuse kogemustega tutvumas.

Rail Balticu projekt on suure strateegilise tähtsusega kõigile kolmele selles osalevale Balti riigile ning samuti Soomele ja Poolale, ütles Walker.

Küsimusele, kuidas Brexit võib mõjutada Briti raudteetööstuse plaane seoses Rail Balticuga, arvestades, et Rail Balticu ehitus algab pärast 2020. aastat, vastas Walker, et loodab Briti valitsuselt ja Euroopa Liidult võimalikult soodsat kokkulepet. Ta lisas, et Briti firmad ei kao kuhugi ja jätkavad Euroopas ning mujal äritegevust.