Pindi Kinnisvara sai Riigi Kinnisvara aktsiaseltsist uue juhi

Udam hakkab ettevõttes tegelema kinnisvara vahendus-, hindamis- ja korrashoiuteenuste ühendamisega, mis on saab tema hinnangul olema suur väljakutse.

«Samas usun, et see annab võimaluse turuosa oluliselt kasvatada ning luua läbi teenuste ristmüügi veelgi kõrgem teenusekvaliteet,» lisas Udam pressiteate vahendusel.

Elari Udam on olnud aastatel 2004-2016 Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse liige. Enne seda on ta töötanud RKAS-i haldusdirektorina, kinnisvarabüroo Uus Maa tegevdirektorina ja töödejuhatajana ehitusfirmades Linnaehitus ja Eviko.

Pindi Kinnisvara kuulub Eesti kinnisvarateenuste kontserni Realia Group, mille 2015. aasta teenuste käive oli 4,6 miljonit eurot. Grupi põhitegevusteks on kinnisvara vahendamine, hindamine, korrashoid ja kindlustusvahendus. Kokku töötab kontsernis üle 250 inimest. Pindi Kinnisvara müügiportfellis on enam kui 3000 objekti koguväärtusega üle 250 miljonit euro. Aastas koostab ettevõte üle 4000 eksperthinnangu. Eestis on ettevõttel 13 kontorit.