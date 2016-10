Fotod: Saaremaa suurärimehel avanes võimalus näha Türgis valmivaid parvlaevu

«Need on minu äripartnerid, kes selle tehasega seotud on ühes teises valdkonnas,» sõnas Saaremaa ettevõtja, kellele kuuluvad sellised kinnisvaravaldkonnaga seotud investeerimisettevõtted nagu Roheline Ring OÜ, Saarte Investeering OÜ, Energiamaja Konsultatsioonid OÜ ning Tulik Invest OÜ.

Libliku sõnul tahtsid Türgi ettevõtjad näidata oma töövilju, mille üle nad ise väga uhked on, mistõttu viidi teda laevatehasesse Sefine, kus valmivad ka TS Laevade tellimusel parvlaevad Tiiu ja Leiger. «Praam Leiger on valmis üleandmiseks ning praamil Tiiu on veel tööd pooleli,» kirjeldas Liblik.

Seda, kui kaua parvlaevaga Tiiu seotud tööd tema hinnangul veel aega võiks võtta, Liblik öelda ei osanud. «Seda fakti - mitu nädalat seda tööd veel seal jätkub -, ausalt öeldes, seda teemat me ei arutanud. Aga fakt on see, et Leiger on valmis välja sõitma,» lausus ta.

Ettevõtjal endal käivad sealsete äripartneritega läbirääkimised mitme projekti osas, samas ütles ta, et praeguses etapis on neist veel vara rääkida. Kuna laevatehas Sefine ei olnud Istanbulist väga kaugel, õnnestuski seal ka kohapeal käia. «Sinna oli hõlbus sõita,» märkis Liblik.

Vaata Saaremaa ettevõtja pilte käigust Türgi laevatehasesse ja Eestisse tulevatele parvlaevadele juuresolevast galeriist.