Suurärimees Vichmann: kuhugi kaugele pidi Partsi ära saatma

«Mul on hea meel, et Juhan Parts saab koos perega Euroopasse kõrge sissetuleku peale,» ütles suurettevõtja Marcel Vichmann, vahendab Äripäev. Ta lisas, et kuhugi kaugele pidi Partsi ära saatma ja paremat on patt vastu tahta.

Vichmanni hinnangul saab Euroopa Kontrollikoda Partsi näol kitse kärneriks. Sellegipoolest on ta kindel, et «suures Euroopas ei õnnestu Juhanil edendada kahjurlust, millega ta majandusministrina Eestis igasugust vastutust kandmata hakkama sai».

Eile teatasid valitsuserakonnad ootamatult, et Partsist saab kontrollikoja Eesti esindaja kandidaat, ning sotsid, kes varem olid häälekaimalt Partsi vastu, tõid oma meelemuutuse põhjuseks muutunud poliitilise olukorra.

