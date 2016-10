Kipakas praamiühendus saartevahelist lennuliiklust ei elavda

Saarte vahel lennuliiklust korraldava firma Transaviabaltika Eesti volitatud esindaja Rene Musta sõnul on tegelikult kõikidel nädalavahetustel lennud enamasti välja müüdud ning seetõttu on keeruline hinnata, kas segadused laevaliikluses on kuidagi lennureisijate arvu mõjutanud. «Oleme teenindanud liine ainult kolm kuud ja selle aja jooksul puudub meil kogemus, et saaksime mingeid põhjapanevaid järeldusi teha,» arvas Must.

Samas nendib Must, et nädalavahetusel möllanud tormi tõttu oli huvi lennuliini vastu tõesti suurem kui tavaliselt. «Näiteks Hiiumaad külastav seltskond jahimehi tulid kõik meie lennukite peale, sest tormi tõttu praam lihtsalt välja ei sõitnud,» rääkis esindaja. «Aga selge on see, et autoga lennuki peale ju ei lähe ning seetõttu usun, et lennuk küll parvlaevaliiklusele mingi tõsiseltvõetav konkurent ei ole,» arvas ta.

Kommertsalustel lisalendude korraldamine on esindaja sõnul väga kallis ning selle tõttu ise nad neid lisada ei saa. «Lisalendude tellimise otsustab ikkagi lepingupartner ja lepingupartneriks on Saare maavalitus ja Hiiu maavalitsus. See on nende pädevus ning kui lepingupartner otsustab tellida lisareisid, siis meie oleme valmis loomulikult lendama,» selgitas Must.

Saare maavalitsuse arendusnõuniku Karl Tiitsoni selgitusel olid nädalavahetusel tellitud lisalennud otseselt seotud Saaremaa ralliga. «See polnud kuidagi seotud sellega, et kartsime, et praamiliiklusega midagi lahti oleks,» rääkis Tiitson.

Tema sõnul on juba proportsioonide erinevus nii suur, et sellel poleks lihtsalt mõtet. «Üks on selline väike 19-kohaline lennuk ja praam veab inimesi üle sadades ja tuhandetes. Meie siin Saare maavalituses küll sellist plaani ei näe, et praamiliikluse tõttu lende juurde paluksime,» ütles Tiitson.

Tiitsoni kinnitusel tehakse otsused lisalende tellida hoopis teistel kaalutlustel – näiteks siis, kui tõepoolest Saare peal midagi ägedat on toimumas ning inimesed sooviksid tulla seda nautima ilma autota.

Hiiu maavalitsuse ühistranspordi spetsialisti Tõnis Paljasma arvates on lisalendude tellimine põhimõtteliselt võimalik, kuid samas ei näe ka tema selle olulist otstarbekust, kuna lennuk on tõepoolest väga väike. «Mõne reisi me saame ilmselt juurde teha, aga ega sellega muret ei lahenda,» leidis Paljasma. Tema hinnagul saab jalgsireisija üle igal juhul, olgu siis selleks laevaks kasvõi Harilaid. «Kaupa ju lennuki peale ei pane,» ütles spetsialist ning selgitas, et suurim probleem on selles, et väga paljud veoautod ei mahu lihtsalt praamile ning see pärsib majandustegevust.