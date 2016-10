Naela kukkumine on muutnud Londoni luksusostlemise mekaks

Pärast juunikuist Brexiti referendumit on naelsterling kaotanud pea viiendiku oma väärtusest. Samal ajal kui naela kukkumine on tõstnud mitmete importkaupade nagu veinid, elektroonika ja isegi mõnede automudelite hindu, on kopsaka marginaaliga kaitstud luksuskaupade müüjad jätnud oma hinnad suures osas samaks. See on teinud Ühendkuningriigist järsku maailma kõige soodsama koha luksuskaupade ostmiseks.

Madalad hinnad on toonud kohale huvilisi üle maailma. Panga UBS analüüsi kohaselt suurenesid välismaalaste kulutused maksutagastusega kaupadele - tavaliselt üsna kallitele kaupadele - augustis Ühendkuningriigis 36 protsenti.

Samal ajal on hiljutiste terroriaktide tõttu kiratseva turismisektoriga Prantsusmaal sarnased ostud vähenenud aastaga pea 20 protsenti, Itaalias aga 11 protsenti.

Wall Street Journal jagab ka mõningaid ostuvihjeid: Louis Vuittoni Speedy 30 käekoti saab Londonist kätte 802 USA dollari eest, samas kui Prantsusmaal tuleb hinnalise aksessuaari eest välja käia 840 dollarit, USAs 970 dollarit ning Hiinas lausa 1115 dollarit. Meestel tasub aga kõrva taha panna fakt, et Bruno Cucinelli V-kaelusega kašmiirist sviiter maksab Londonis vaid 808 dollarit, samas kui Prantsusmaal, USAs ja Hiinas tuleb rahakotti kergendada kuni pea viiesaja dollari võrra enam.