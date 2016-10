Tallinna Sadam ennustab rekordaastat, jõudsalt kasvab ka Riia sadama külaliste arv

Padar spekulatsioonidest: loodame mõlemast tehasest laeva kätte saada enne jõule

TS Laevade juht Kaido Padar kinnitas, et ettevõte loodab enne jõulude kõrgperioodi uued laevad kätte saada, kuid tunnistas ka, et asenduslaevade plaan on olemas vaid aasta lõpuni.